Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας

Αναβολή των εκδηλώσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. «Στιγμές» ιστορικου δέους στις εκδηλώσεις του Σαββάτου.

Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας Σε πρώτο πλάνο στην παρέλαση η θρυλική σημαία που ύψωσε ο Ανδρέας Λόντος στις 21 Μαρτίου 1821 στο Αίγιο
26 Ιαν. 2026 10:10
Pelop News

Νεότερη ενημέρωση: Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 παρέλαση, με αφορμή την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας (1821), δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, των μαθητών, των σωμάτων ασφαλείας και του κοινού.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά τους πολίτες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους φορείς και όλους όσοι είχαν προετοιμαστεί για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση, για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας

Αρχική ενημέρωση: 205 χρόνια μετά τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας (26-31 Ιανουαρίου 1821), το Αίγιο τίμησε, προχθές και χθες, και θα τιμήσει και σήμερα (που είναι ημέρα αργίας για όλη την Αιγιάλεια, με καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες του δήμου κλειστές) το κορυφαίο ιστορικό γεγονός, αποτίοντας φόρο τιμής στα προεπαναστατικά γεγονότα που άναψαν τη φλόγα της Ελευθερίας.

Το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου, σε κλίμα συγκίνησης και ιστορικού δέους, εκατοντάδες συμπολίτες κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν τη νυχτερινή παρέλαση. Αναβιωτικοί, χορευτικοί και λαογραφικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και την Αιγιάλεια παρέλασαν επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου και τμήματος της οδού Μητροπόλεως, υπό τους ήχους των Φιλαρμονικών Αιγίου, Ακράτας και Αιγείρας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μοναδικής ιστορικής αναβίωσης.

Η βραδιά κορυφώθηκε στην πλατεία Αγίας Λαύρας, όπου η δημοτική αρχή απένειμε αναμνηστικά και συμβολικά δώρα στους συλλόγους που τίμησαν την πόλη με την παρουσία τους, προσφέροντας προϊόντα της αιγιάλειας γης, όπως λάδι, σταφίδα και άλλα τοπικά αγαθά. Ακολούθως παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τους χορευτικούς συλλόγους.

Χθες το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Τεμένης, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμου, ακολούθως ιερό μνημόσυνο για τους συμμετέχοντες στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, που είχε γίνει στον παλαιό ναό του Αγίου Γεωργίου, και μετά σήμανε η λήξη του Συνεδρίου Νεολαίας της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το απόγευμα στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου έγινε επιστημονική παρουσίαση και με θέμα: «Ψηφιακή ανάδειξη και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Η περίπτωση της Μυστικοσυνέλευσης της Βοστίτσας και του μονοπατιού του Παλαιών Πατρών Γερμανού», με ομιλήτριες την Αννα Σπυροπούλου και τη Βάνα Μπεντεβή, φιλόλογο-ιστορικό.

ΣΗΜΕΡΑ. Και σήμερα έχει προγραμματιστεί το κυρίως «μενού», αλλά είναι πιθανό να μείνει μισό.

Το πρωί στις 10.30 θα γίνει δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης Αιγίου, οδός Μητροπόλεως) και μετά επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου.

Στις 12 το μεσημέρι είναι να ξεκινήσει η επίσημη παρέλαση. Εάν, όμως, βρέχει και οι καιρικές συνθήκες κριθούν ακατάλληλες (όπως προβλέπει η ΕΜΥ), τότε η παρέλαση ενδέχεται να ματαιωθεί

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:53 Σουηδία: Συνυπογραφείτε …θεραπεία για το στρες και την εξουθένωση
10:45 Προϋπολογισμός: Στα 77.065 τα έσοδα, πάνω από 100 εκ. το πλεόνασμα
10:44 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος: Σημαντικές αποφάσεις για διαχείριση απορριμμάτων, κοινωνική πολιτική και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης
10:39 Ο Σπύρος Ανδριανός στην «Π»: «Η αλλαγή καριέρας είναι μετάβαση χαρακτήρα»
10:30 Η Πάτρα θρηνεί δύο νέα παιδιά
10:27 Φιλιππίνες: Τραγικό ναυάγιο με 15 νεκρούς και 18 αγνοουμένους
10:23 Μαρινάκης για δολοφονία στη Γλυφάδα: «Ολέθριες» οι μαζικές αποφυλακίσεις από νόμο Παρασκευόπουλου
10:17 Που θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο Ευρωπαϊκό
10:10 Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Τελειώνει η διορία για τις διορθώσεις στο Ε9
9:47 Δυτική Ελλάδα: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία
9:40 Πάτρα: Διήμερο Φεστιβάλ Ρομποτικής και Τεχνολογίας στα Αρσάκεια Σχολεία ΦΩΤΟ
9:34 Κικίλιας για Master Plan λιμένα Πατρών: Νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας
9:27 Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στο Πειραιά, ακυρώσεις και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια
9:15 ΒΙΝΤΕΟ Ληστές εισέβαλαν με SUV μέρα μεσημέρι σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια
9:07 Στέγη, κοινωνική συνοχή και υγεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η ατζέντα
9:01 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα – Οι κρίσιμες ημερομηνίες
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:50 Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τέσσερις γυναίκες νεκρές από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μία αγνοούμενη ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ