Η Βοστίτσα τιμά το παρελθόν της: Ακύρωση παρέλασης λόγω κακοκαιρίας

Νεότερη ενημέρωση: Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 παρέλαση, με αφορμή την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας (1821), δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, των μαθητών, των σωμάτων ασφαλείας και του κοινού.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά τους πολίτες, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους φορείς και όλους όσοι είχαν προετοιμαστεί για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση, για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.

Αρχική ενημέρωση: 205 χρόνια μετά τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας (26-31 Ιανουαρίου 1821), το Αίγιο τίμησε, προχθές και χθες, και θα τιμήσει και σήμερα (που είναι ημέρα αργίας για όλη την Αιγιάλεια, με καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες του δήμου κλειστές) το κορυφαίο ιστορικό γεγονός, αποτίοντας φόρο τιμής στα προεπαναστατικά γεγονότα που άναψαν τη φλόγα της Ελευθερίας.