Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο

Με ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής εγκρίθηκε η αποστολή επίσημης πρόσκλησης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, προκειμένου να επισκεφθεί τη Βουλή των Ελλήνων και να απευθύνει ομιλία από το βήμα της Ολομέλειας στις 5 Μαΐου 2026. Η σχετική απόφαση αναμένεται να λάβει και την τυπική επικύρωση από το Σώμα της Ολομέλειας.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα να απευθυνθεί αντίστοιχη πρόσκληση και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ώστε να μιλήσει και εκείνος στην Ολομέλεια της ελληνικής Βουλής. Αν και η ημερομηνία της επίσκεψής του δεν έχει ακόμη καθοριστεί, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου.

