Η βραδιά που η Κριστίνα Άπλγκεϊτ άφησε τον Μπραντ Πιτ στα MTV VMAs και έφυγε με ροκ σταρ

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ θυμάται ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν ως έφηβη ακόμη βρέθηκε στα MTV Video Music Awards 1989 έχοντας για συνοδό τον Μπραντ Πιτ — αλλά στο τέλος της βραδιάς έφυγε με άλλον άνδρα. Η ιστορία περιγράφεται στα νέα της απομνημονεύματα με τίτλο You With the Sad Eyes.

Η 54χρονη σήμερα ηθοποιός γράφει ότι είχε καλέσει τον τότε 25χρονο Πιτ να τη συνοδεύσει στην τελετή. Εκείνη την περίοδο, σε ηλικία μόλις 17 ετών, γνώριζε ήδη μεγάλη δημοτικότητα χάρη στον ρόλο της ως Κέλι Μπάντι στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Married… with Children.

Όπως εξηγεί, οι δυο τους ήταν αρχικά φίλοι και περνούσαν συχνά χρόνο μαζί σε κοινή παρέα στο Λος Άντζελες. Ο Πιτ περνούσε συχνά από το σπίτι της για μπάρμπεκιου και συναντήσεις με φίλους, ανάμεσά τους και άλλοι νεαροί ηθοποιοί της εποχής. Με τον καιρό η σχέση τους άρχισε να αλλάζει και έτσι η Άπλγκεϊτ αποφάσισε να τον καλέσει ως συνοδό της στα βραβεία.

Θυμάται μάλιστα ότι εκείνος στάθηκε ιδιαίτερα ευγενικός εκείνη τη βραδιά, προσφερόμενος ακόμη και να μεταφέρει τη μητέρα της και μια φίλη της στον χώρο της εκδήλωσης. Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς η ηθοποιός έφυγε από την τελετή με τον Σεμπάστιαν Μπαχ, τότε τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος Skid Row, τον οποίο –όπως γράφει– παρακολουθούσε όλο το βράδυ. Εκείνη την εποχή ο Πιτ δεν είχε ακόμη εξελιχθεί στον διεθνή σταρ που έγινε αργότερα.

Ο ηθοποιός έμεινε τελικά να μεταφέρει τη μητέρα της Άπλγκεϊτ και μια φίλη της στο σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, στη διαδρομή παραλίγο να εμπλακεί σε καβγά σε ένα βενζινάδικο, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα θυμωμένο μαζί της.

Το περιστατικό προκάλεσε απομάκρυνση μεταξύ των δύο για αρκετά χρόνια. Η Άπλγκεϊτ είχε επιβεβαιώσει ήδη από το 2015 ότι η ιστορία ήταν αληθινή, χωρίς τότε να αποκαλύψει την ταυτότητα του άνδρα με τον οποίο είχε φύγει από την εκδήλωση.

Στα απομνημονεύματά της σημειώνει ότι αργότερα οι δυο τους τα βρήκαν. «Συμφώνησε ότι ήμουν απλώς παιδί και ότι είχε έρθει η ώρα να συγχωρέσει το κορίτσι που τον άφησε για τον τραγουδιστή των Skid Row», γράφει.

Το βιβλίο της περιλαμβάνει επίσης προσωπικές αναφορές στην παιδική της ηλικία και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν και μετά τη φήμη, από τραυματικές σχέσεις μέχρι εμπειρίες κακοποίησης, τις οποίες –όπως αναφέρει– προσπαθεί να επεξεργαστεί μέσα από τη συγγραφή.