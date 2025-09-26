Η Βρετανία προχωρά σε ψηφιακή ταυτότητα για κάθε εργαζόμενο

Ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιοποίηση κάνει η Βρετανία η οποία ετοιμάζει πλέον για κάθε εργαζόμενο να διαθέτει μια νέα ψηφιακή ταυτότητα που θα εκδίδεται από την κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση του ελέγχου στην αγορά εργασίας.

Αυτό αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Η ιδέα πίσω από τη λεγόμενη «Brit Card» είναι ότι θα επαληθεύει το δικαίωμα ενός πολίτη να ζει και να εργάζεται στη χώρα. Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, όποιος ξεκινά μια νέα δουλειά θα πρέπει να επιδεικνύει την ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα ελέγχεται αυτόματα σε μια κεντρική βάση δεδομένων με όσους έχουν δικαίωμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ψηφιακή ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, αλλά όχι για άλλους ενήλικες, όπως οι συνταξιούχοι.

Γράφοντας για την Telegraph, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μια «νέα, δωρεάν ψηφιακή ταυτότητα που θα είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα στην εργασία μέχρι το τέλος αυτού του κοινοβουλίου».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε ομιλία του στο Λονδίνο την Παρασκευή, όπου θα υποστηρίξει ότι η εξάρτηση από τη μετανάστευση για την κάλυψη των κενών στο εργατικό δυναμικό «δεν αποτελεί συμπονετική αριστερή πολιτική».

Η ιδέα αυτή έχει από καιρό προκαλέσει αντιδράσεις από ομάδες για την πολιτική ελευθερία και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κιρ Στάρμερ λέγεται ότι συμμερίστηκε τις ανησυχίες αυτές, αλλά κατέληξε στην ιδέα εν μέσω ρεκόρ υψηλών επιπέδων διέλευσης μικρών σκαφών.

