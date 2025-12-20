Η Ξένια Τσίρκοβα είναι η μεγάλη νικήτρια του Greece’s Next Top Model ΒΙΝΤΕΟ

Με εντυπωσιακές φωτογραφίσεις, υψηλές βαθμολογίες και ξεκάθαρο προβάδισμα μέχρι το τέλος, η Ξένια Τσίρκοβα κατέκτησε τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, αφήνοντας πίσω τους συνδιεκδικητές της στον μεγάλο τελικό.

20 Δεκ. 2025 10:14
Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού κύκλου του Greece’s Next Top Model, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τελικού, η Ξένια συγκέντρωσε συνολικά 116 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ανέστη Τεντέσκι με 114 βαθμούς και στην τρίτη τον Γιώργο Τοκμετζίδη με 103.

Οι φωτογραφίσεις που έκριναν τον τίτλο

Οι τρεις φιναλίστ συμμετείχαν σε δύο απαιτητικές φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, όπου κλήθηκαν να ποζάρουν φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αισθητικής και αξίας. Οι λήψεις ανέδειξαν τεχνική, έκφραση και ικανότητα προσαρμογής στο concept — στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για την τελική κρίση.


Η Ξένια ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, εντυπωσιάζοντας την επιτροπή με τη φυσικότητα και το βλέμμα της. «Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσθεσε πως «τα κοσμήματα γράφουν καταπληκτικά πάνω της».

Συγκίνηση και δικαίωση

Μετά από τρεις μήνες απαιτητικών δοκιμασιών, φωτογραφίσεων και αξιολογήσεων, η Ξένια Τσίρκοβα άκουσε το όνομά της να ανακοινώνεται ως η νικήτρια του διαγωνισμού, κερδίζοντας τόσο τον τίτλο όσο και τα έπαθλα που τον συνοδεύουν.

Συγκινημένη, αφιέρωσε τη νίκη της στη μητέρα της, λέγοντας: «Μαμά, τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται μόνο από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή». Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, δεν έκρυψε την έκπληξή της, αναρωτώμενη αν «μήπως έγινε κάποιο λάθος», πριν συνειδητοποιήσει ότι η κορυφή του GNTM ήταν πλέον δική της.

