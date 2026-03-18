Η υγεία του πατέρα καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της εγκυμοσύνης

Νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της κατάστασης του άνδρα πριν από τη σύλληψη για την υγεία του εμβρύου

18 Μαρ. 2026 23:44
Η παραδοσιακή προσέγγιση που εστιάζει αποκλειστικά στην υγεία της εγκύου τίθεται υπό αμφισβήτηση από νέα επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό The Lancet. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο τρόπος ζωής, η διατροφή και η ψυχική κατάσταση του άνδρα πριν από τη σύλληψη διαδραματίζουν εξίσου κρίσιμο ρόλο στην πορεία της κύησης και τη μελλοντική υγεία του παιδιού.

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Η έρευνα, η οποία εξέτασε πληθώρα δεδομένων και προηγούμενων μελετών, εστιάζει σε συγκεκριμένες παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαγενεακή υγεία:

  • Κατανάλωση αλκοόλ: Η χρήση αλκοόλ από την πλευρά του πατέρα πριν από τη σύλληψη συνδέεται με 35% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γενετικών ανωμαλιών στο νεογνό.

  • Ηλικία πατέρα: Άνδρες ηλικίας 45 ετών και άνω φαίνεται να έχουν υψηλότερες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

  • Ψυχική υγεία: Η μελέτη καταγράφει συσχέτιση μεταξύ της πατρικής κατάθλιψης και της μελλοντικής εμφάνισης της νόσου στα παιδιά, με το ποσοστό πιθανότητας να αγγίζει το 42%.

Τέλος στην «κληρονομιά του σεξισμού»

Οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν ότι η αποκλειστική απόδοση της ευθύνης για την υγεία του εμβρύου στη γυναίκα αποτελεί μια παρωχημένη και μονομερή προσέγγιση. Χαρακτηρίζουν την εστίαση στην υγεία των ανδρών ως μια απαραίτητη «διορθωτική λύση» απέναντι σε κοινωνικές προκαταλήψεις που αγνοούν τη βιολογική και συμπεριφορική συνεισφορά του πατέρα.

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη συνάφεια αλλά ισχυρές συσχετίσεις, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση του ζευγαριού πριν από την έναρξη της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες για το παιδί.

