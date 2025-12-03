Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου

Οσοι πάσχουν από την κοινή αυτή διαταραχή ύπνου – κύριο γνώρισμα της οποίας είναι το ροχαλητό – έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο σε σχέση με όσους δεν εμφανίζουν προβλήματα αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

03 Δεκ. 2025 14:20
Pelop News

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association (JAMA) δείχνει ότι η υπνική άπνοια συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, όσοι πάσχουν από την κοινή αυτή διαταραχή ύπνου – κύριο γνώρισμα της οποίας είναι το ροχαλητό – έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο σε σχέση με όσους δεν εμφανίζουν προβλήματα αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η υπνική άπνοια αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταραχές του ύπνου, κατά την οποία οι ανώτεροι αεραγωγοί κλείνουν προσωρινά στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην αναπνοή.

Η κατάσταση αυτή όχι μόνο διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου, αλλά συνδέεται και με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ενώ δημιουργεί και κόπωση.

Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση ιατρικών δεδομένων περισσότερων από 11 εκατομμυρίων βετεράνων στις ΗΠΑ, καλύπτοντας την περίοδο 1999–2022. Από αυτούς, το 14% είχε διαγνωστεί με υπνική άπνοια. Σε βάθος σχεδόν έξι ετών από τη διάγνωση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήταν περίπου δύο φορές πιο πιθανό να εμφανίσει Πάρκινσον.

Η σημασία της θεραπείας με συσκευή CPAP

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν συσκευή CPAP —τη συνηθέστερη θεραπεία για την υπνική άπνοια – μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη διάγνωσή τους ήταν σχεδόν 30% λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν τη νόσο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μακροχρόνια στέρηση οξυγόνου που προκαλεί η υπνική άπνοια μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και να συμβάλλει στην εκδήλωση της νόσου Πάρκινσον. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης συνδέσει την οξυγονοπενία της υπνικής άπνοιας με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

