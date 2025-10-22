Η Υπουργός Παιδείας στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Εγκαίνια με καλές ειδήσεις

Με καλές ειδήσεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών ήρθε χθες στη Δυτική Ελλάδα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σκοπός της επίσκεψής της ήταν τα εγκαίνια της σύγχρονης φοιτητικής εστίας στο Μεσολόγγι. Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Η κ. Ζαχαράκη, στον χαιρετισμό της, υπογράμμισε τον αναπτυξιακό ρόλο των τοπικών πανεπιστημιακών τμημάτων. Παράλληλα ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων με 53 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Χρήστος Μπούρας τόνισε για τη φοιτητική εστία ότι «από τα 10 δωμάτια που υπήρχαν φτάσαμε σε μια ολοκληρωμένη υποδομή 38 δωματίων, χάρη στη στήριξη της Περιφέρειας».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε ότι «οι σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση».

Ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση της Γεωπονικής Σχολής και του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του Μεσολογγίου είναι το γεγονός ότι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα λειτουργήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Βιώσιμη Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια.

Πρόκειται για ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά που εγκρίθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ ήδη σχεδιάζεται και η αγγλόφωνη εκδοχή του («International Master’s»), που θα δώσει νέα προοπτική εξωστρέφειας στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη.

Οι εξελίξεις αυτές που έρχονται να ενισχύσουν και την τοπική κοινωνία, έτυχαν θερμής υποδοχής από τον δήμαρχο Μεσολογγίου Σπύρο Διαμαντόπουλο, ο οποίος εστίασε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας των φορέων αλλά και στην ανάπτυξη νέων σχολών και υποδομών.

Επίσης, μία σημαντική εξέλιξη για το ακαδημαϊκό μας ίδρυμα, όπως μας ανέφερε ο κ. Μπούρας, είναι η απόφαση της υπουργού «το Πανεπιστήμιό μας να είναι το μοναδικό ελληνικό που θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία και στα πανεπιστήμια σε συνεργασία με το Χάρβαρντ και το ΜΙΤ».

Τον αγιασμό των σύγχρονων εγκαταστάσεων τέλεσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας Ακαρνανίας, Δαμασκηνός.

