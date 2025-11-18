«Η ζωή δεν έχει undo» γι’αυτό “Καν’το σωστά” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία

  • Έκτη χρονιά βιωματικών εκπαιδεύσεων οδικής ασφάλειας από την Ολυμπία Οδό και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
  • Το 2025 εκπαιδεύτηκαν 2.918 μαθητές από την Κορινθία, την Αχαΐα, την Ηλεία και τη Δυτική Αττική.
  • Στόχος η ενίσχυση κουλτούρας «μηδενικών ατυχημάτων».
18 Νοέ. 2025 17:08
Pelop News

Ακόμα ένας κύκλος βιωματικών εκπαιδεύσεων για την οδική ασφάλεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» υλοποίησε το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Καν’το σωστά», δίνοντας σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη τη σημασία της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος: να μάθουν οι νέοι οδηγοί να οδηγούν με ασφάλεια, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους άλλους.

Συγκεκριμένα στις 3-7 Νοεμβρίου, 1.153 μαθητές από πέντε σχολεία της Αχαΐας, επτά της Κορινθίας και ένα της Αττικής έμαθαν πως «η ζωή δεν έχει undo» και ενημερώθηκαν για τη σημασία της ασφάλειας στο δρόμο. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος οι μαθητές χάρη στη χρήση γυαλιών μέθης, αντιλαμβάνονται πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς μοιραία λάθη όταν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ενώ με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών βιώνουν την αίσθηση της σύγκρουσης και της ανατροπής του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το πρόγραμμα «Καν’το σωστά» υλοποιήθηκε συνολικά σε 25 σχολεία κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, με συμμετοχή 2.918 μαθητών από τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Κορινθίας, Δυτικής Αττικής και Ηλείας, ενώ από το 2019, που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα πάνω από 17.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

Η Ολυμπία Οδός και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»  υλοποιούν από κοινού δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς όπως εκπαιδεύσεις σε σχολεία, “Pit Stop Οδικής Ασφάλειας” σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου.  Ο στόχος είναι η ενίσχυση της κουλτούρας «μηδενικών ατυχημάτων» που μοιράζεται με τον μεγάλο μέτοχό της, VINCI Highways, με την οποία συμμετέχει επίσης σε έρευνες και άλλες δράσεις.

