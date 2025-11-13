«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη», η πρώτη ανάρτηση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του

13 Νοέ. 2025 22:45
Pelop News

Ο Κίναν Έβανς έζησε χθες (13/11/2025) άλλον έναν εφιάλτη μέσα στο παρκέ. Αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό του πόδι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις και θα χάσει όλη τη σεζόν!

Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στη Euroleague μετά από τον Απρίλιο του 2024 αφού είχε υποστεί δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Πλέον περιμένοντας να κάνει την επέμβαση βρήκε το κουράγιο να γράψει στα social media για τη νέα του περιπέτεια.

Το μήνυμα του Κίναν Έβανς

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».

22:45 «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη», η πρώτη ανάρτηση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του
