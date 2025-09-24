Ιαχές πολέμου από Ζελένσκι: «Μόνο η βία εγγυάται την ειρήνη»

Δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά κατά της Μόσχας

Ιαχές πολέμου από Ζελένσκι: «Μόνο η βία εγγυάται την ειρήνη»
24 Σεπ. 2025 17:28
Pelop News

Ο Ζελένσκι έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα Τετάρτη (24/9.2025).

Ο Ουκρανός ηγέτης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στους συγκεντρωμένους ηγέτες: «Μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας». Για να προειδοποιήσει στη συνέχεια τη Γενική Συνέλευση ότι μόνο η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας, εκτός από φίλους με όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Πυρά κατά της Μόσχας
Ο Ζελένσκι δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά κατά της Μόσχας λέγοντας ότι καθώς «ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα».

«Ωστόσο, δεν υπάρχει εκεχειρία επειδή η Ρωσία αρνείται», τόνισε.

Παραβιάσεις στην Πολωνία
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «τρέλα που συνεχίζεται», καθώς 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα καταρρίφθηκαν.

«Ευτυχώς, δεν ήταν Σαχέντ ή ακόμα χειρότερα, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα ήταν φρικτά», προσθέτει.

Επρεπε να συγκαλέσει το ΣΑ
«Η Εσθονία έπρεπε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο της».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε ακόμα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες παρακίνησε την ΕΕ να συνδράμει στρατιωτικά την Ουκρανία για να ανακαταλάβει χαμένα εδάφη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ