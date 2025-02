Ιανουάριος 2025: Ο Θερμότερος Μήνας στην Ιστορία, ρεκόρ θερμοκρασιών

Ο Ιανουάριος του 2025 καταγράφηκε ως ο θερμότερος μήνας στην ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος. Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο τερματίστηκε, οι θερμοκρασίες συνέχισαν να σημειώνουν ρεκόρ, λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και των συνθηκών Λα Νίνια που επικράτησαν στον Ειρηνικό.

Η μέση θερμοκρασία επιφανείας του πλανήτη για τον Ιανουάριο 2025 έφτασε τους 13,23° C, ξεπερνώντας το 1,75° C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Αυτή η θερμοκρασία έκανε τον Ιανουάριο του 2025 τον δέκατο όγδοο μήνα από τους τελευταίους 19 μήνες, όπου η μέση θερμοκρασία υπερέβη το όριο του 1,5° C που είχε καθοριστεί ως στόχος από τη συμφωνία του Παρισιού το 2015.

Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας προκαλεί ανησυχία, καθώς το όριο του 1,5° C ενδέχεται να ξεπεραστεί μόνιμα μεταξύ 2030 και 2035, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (GIEC).

Το παρατηρητήριο Κοπέρνικος σημειώνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαρτάται επίσης από τις θερμοκρασίες της επιφάνειας των θαλασσών, οι οποίες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από τον Απρίλιο του 2023. Στην κατηγορία των θερμοκρασιών των θαλασσών, ο Ιανουάριος του 2025 κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, με το Ιανουάριο του 2024 να διατηρεί το ρεκόρ για 0,19° C.

Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες περιορισμού της θερμοκρασίας κάτω από το 1,5° C, καθώς οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News