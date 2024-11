Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα κοιμήθηκε σε συνεδρίαση της Βουλής για ψήφο εμπιστοσύνης ΒΙΝΤΕΟ

«Σάλος» ξέσπασε στην Ιαπωνία. Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος κοιμόταν την ώρα της συζήτησης στη Βουλή για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Σε στιγμιότυπο από βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες φαίνεται ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα να κλείνει για λίγο τα μάτια του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Shigeru Ishiba πήρε έναν υπνάκο για μερικά λεπτά, καθώς γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης ως πρωθυπουργός, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Πάντως, ενώ κοιμόταν η τύχη του δούλευε… Κέρδισε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γιοσιχίκο Νόντα με 221 – 160 ψήφους.

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα επικριτικά σχόλια και τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του, καθώς στο βίντεο διακρίνονται άλλα μέλη του κόμματος να κοιτούν ανήσυχα και με αμηχανία.

Μάλιστα, το ζήτημα προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις με ορισμένους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της αντιπολίτευσης, να επικρίνουν τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού, υποδηλώνοντας ότι έδειχνε έλλειψη καθήκοντος:

«Αν πραγματικά κοιμόταν, αυτό δείχνει την έντονη έλλειψη συγκέντρωσης», ανέφερε βουλευτής στο «Kyodo News».

Japan’s new Prime Minister, Shigeru Ishida, demonstrated how he would navigate Japan’s complex economic and political problems.

He fell asleep during his inauguration.

He had called the defence pact with the US “outdated.” Maybe they put something in his tea? pic.twitter.com/Fgobmvajxw

