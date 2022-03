Ιαπωνία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 4 νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Ιαπωνία, με τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και πάνω από εκατό τραυματίες. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν να μην έχουν ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί, έντεκα ώρες μετά τα 7,4 Ρίχτερ.

Πολλές συγκοινωνιακές συνδέσεις –δρόμοι, σιδηροτροχιές– κόπηκαν στη μέση στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.

We just had a fairly strong earthquake here in Japan, there’s a tsunami warning for people living near the coast! pic.twitter.com/QX2m94tJY2

— Mario Treglia 🇯🇵 ★ 🇮🇹 (@mariotreglia1) March 16, 2022