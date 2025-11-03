Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Στήριξη κινητοποιήσεων των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών

Οι υπογράφοντες Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων εκφράζουν την στήριξή τους σε κάθε μορφή κινητοποιήσεων των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών.

Στις 7 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί από την Ομοσπονδία τους Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί αγωνίζονται για την βιωσιμότητα των ιατρείων τους, την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την δίκαιη αποζημίωση των υπηρεσιών τους. Καταδικάζουμε τα άδικα και δυσβάστακτα μέτρα επιστροφής χρημάτων rebate και clawback, τα οποία: επιβάλλουν αναδρομικές και υπερβολικές επιστροφές χρημάτων από τους ιατρούς, ακυρώνουν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων, και οδηγούν πολλούς επιστήμονες σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματικό μαρασμό.

Η συνέχιση αυτής της πολιτικής υπονομεύει το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Καλούμε : Όλους τους Ιδιώτες Εργαστηριακούς Ιατρούς να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση. Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι προτίθενται να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης.

Όσους δεν μετακινηθούν τους παροτρύνουμε να κρατήσουν κλειστά τα ιατρεία τους την ημέρα της κινητοποίησης.

Από τους Κλινικούς Ιατρούς ζητούμε να μην εκδίδουν παραπεμπτικά εκείνη την ημέρα, στηρίζοντας τον αγώνα των συναδέλφων τους.

Οι Ιδιώτες Εργαστηριακοί Ιατροί τόσα χρόνια χρηματοδοτούν τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα το συνταγματικό δικαίωμα κάθε συναδέλφου να αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων:

Πρόεδρος του Ι. Σ. Δράμας, Βασιλείου Όλγα

Πρόεδρος του Ι. Σ. Καβάλας, Αντωνίου Αναστασία

Πρόεδρος του Ι. Σ. Ξάνθης, Σπανόπουλος Ιωάννης

Πρόεδρος του Ι. Σ. Ρεθύμνου Καπελέρη Αναστασία

Πρόεδρος του Ι. Σ. Χαλκιδικής Τσιαλούκης Παναγιώτης

Πρόεδρος του Ι. Σ. Εύβοιας Καρλη Κωνσταντίνα

Πρόεδρος του Ι. Σ. Σητείας Βοβατζάκης Βασίλειος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Χίου Γεωργιάδης Ιωάννης

Πρόεδρος του Ι. Σ. Κοζάνης Τσεβεκίδης Χαράλαμπος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Μαγνησίας Βενέτης Χρήστος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Λασιθίου Νικολαράκης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Ευρυτανίας Χαλκιά Νεκταρία

Πρόεδρος του Ι. Σ. Τρικάλων Αθανασίου-Γιαγιάκου Μαρία

Πρόεδρος του Ι. Σ. Θηβών Πρωτόπαπα Φιλιώ

Πρόεδρος του Ι. Σ. Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Χανίων Ορφανουδάκη Παρασκευή

Πρόεδρος του Ι. Σ. Αιτωλοακαρνανίας Τριβλής Αριστόβουλος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Κυκλάδων Παναγιώτα Βούλγαρη

Πρόεδρος του Ι. Σ. Κώ Γαβαλά Κατερίνα

Πρόεδρος του Ι. Σ. Λάρισας Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Αργολίδας Κατσαρός Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Κιλκίς Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος

Πρόεδρος του Ι. Σ.Καρδίτσας Παπούλιας Δημήτριος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Κορινθίας Χρυσοβαλάντης Μέλλος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Φωκίδας Αθανασίου Κωνσταντίνος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Έβρου Χατζηπαπάς Χρήστος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Φίσφης Ιωάννης

Πρόεδρος του Ι. Σ. Πιερίας Τσανικίδης Ηρακλής

Πρόεδρος του Ι. Σ. Μεσσηνίας Τζωρτζίνης Δημήτριος

Πρόεδρος του Ι. Σ. Θεσπρωτίας Πέτρος Οικονομίδης

Πρόεδρος του Ι. Σ. Λακωνίας Τσιρώνη Μαρία

Πρόεδρος του Ι. Σ. Πατρών Μαστοράκου Άννα

