Ιατροδικαστική Πατρών: Ανοίγει νέα υπόθεση νεκρού βρέφους, η πραγματογνωμοσύνη είχε αφήσει ερωτηματικά

Η διεπιστημονική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης ξανανοίγει τον φάκελο θανάτου βρέφους 19 μηνών που είχε χειριστεί η Ιατροδικαστική Πάτρας και είχε αποδώσει σε επιπλοκές του κορονοϊού.