ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης.
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα διόδια της Τραγάνας Φθιώτιδας το μεσημέρι της Κυριακής (01/03) όταν αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο όχημα, ενώ κινούταν στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και όπως φαίνεται τυλίχτηκε στις φλόγες εντός του σταθμού των διοδίων στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με το fonografos.net. Άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο λόγος που προκάλεσε τη φωτιά.
Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης.
Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά, η οποία όμως πολύ γρήγορα κατέστρεψε το όχημα. Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News