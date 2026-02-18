Ηχηση σειρήνων σήμερα στην Πάτρα

Σήμερα Τετάρτη 18/02/2026, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, θα ηχήσουν, στην Πάτρα οι σειρήνες συναγερμού.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, η προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση

σειρήνων συναγερμού, γίνεται στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους.

