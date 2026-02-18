Ηχηση σειρήνων σήμερα στην Πάτρα

Δοκιμαστική ήχηση σειρήνων, στην Πάτρα

Ηχηση σειρήνων σήμερα στην Πάτρα
18 Φεβ. 2026 9:02
Pelop News

Σήμερα Τετάρτη 18/02/2026, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, θα ηχήσουν, στην Πάτρα οι σειρήνες συναγερμού.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, η προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση
σειρήνων συναγερμού, γίνεται στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:11 Καθίζηση στη Συγγρού προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα – Τρύπα στη μεσαία λωρίδα από διαρροή νερού
11:10 Στήριξη Τραμπ για τον κάθετο διάδρομο, τι σημαίνει για την Ελλάδα
11:04 Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Κρίσιμες αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό τους
11:00 Πάτρα: Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες ενόψει Καρναβαλιού
11:00 Πάτρα: Καταδικάστηκε και πιάστηκε να κάνει τα… ίδια
10:57 Ανεμοδαρμένα Ύψη: Έρωτας χωρίς έλεος
10:57 Παπαθανάσης: Στρατηγική επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για «έξυπνες» και πράσινες πόλεις
10:53 Χατζηδάκη εκτός ΠΑΣΟΚ: Αναστολή της κομματικής ιδιότητας για την υπόθεση ΟΠΕΚΑ
10:53 Δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη
10:48 Πάτρα: Δράση της «Φλόγας» για τον παιδικό καρκίνο
10:46 Αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τσικουνγκούνια και στην Ελλάδα
10:42 Πάτρα: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Συλλόγου ατόμων με κινητική αναπηρία με Πελετίδη
10:35 Καθαρά Δευτέρα: Οι κορυφαίοι προορισμοί για «Κούλουμα», επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο
10:34 Εψαχναν όπλο βρήκαν μαχαίρια στις φυλακές Κορυδαλλού
10:24 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:22 Κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα, συνελήφθη στο Αγρίνιο
10:16 Πατρών – Πύργου: Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, του είχαν αφαιρεθεί
10:16 Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη
10:09 Που θα δείτε τις μάχες Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Μύκονο
10:00 Πάτρα – Αραχωβίτικα: «Περίεργη» εισβολή με ενεργό υπολογιστή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ