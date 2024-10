Ιδέες, όραμα και προβληματισμό στο ξεκίνημα του 2ου Agrown

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του 2ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου Agrown 2024, που διοργανώνεται στο «Corali Luxury Resort» στο Αγρίνιο, με ενδιαφέρουσες προτάσεις και παρεμβάσεις στις πρώτες ενότητες.

Το ξεκίνημα περιελάμβανε παρουσίαση με στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα σήμερα από τον αναλυτή ερευνών της διαΝΕΟσις Ηλία Βαλεντή, ο οποίος συνέκρινε αγροτικά δεδομένα στη χώρα μας με της υπόλοιπης Ευρώπης, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η 1η ενότητα του Συνεδρίου, με θέμα το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και το στοίχημα της βιωσιμότητας, στην οποία μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, ο καθηγητής από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δρ. Χαράλαμπος Κασσίμης και ο Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Θωμάς Μόσχος. Ο Ανδρ. Φίλιας ανέπτυξε το έργο της ΠΔΕ σε εποχές κλιματικής κρίσης κι έκτακτων καταστάσεων, ο Χ. Κασσίμης στάθηκε στην ανάγκη ενός νέου αγροτικού σχεδίου, ενώ ο Θ. Μόσχος άσκησε κριτική στην Πολιτεία, αναλύοντας τις δυσκολίες που συναντούν οι κτηνοτρόφοι.

Στη 2η ενότητα συζητήθηκαν οι κρίσιμες παράμετροι για την αγροτική ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, με συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Φίλια και ομιλητές τον Σάββα Βλάχο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΔΕ Κωνσταντίνο Μήλιο και τον γεωπόνο και πρόεδρο του Δ.Σ. Γ.Ο.Ε.Β. Πηνειού-Αλφειού Τάκη Παρασκευόπουλο. Τα μέλη του πάνελ στάθηκαν στη συνεχή προσπάθεια που γίνεται και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της ΠΔΕ σε μια δύσκολη συγκυρία. «Κάνουμε το αυτονόητο, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αγρότες», τόνισε ο Σ. Βλάχος, ενώ ο Κ. Μήλιος δήλωσε ότι «στόχος είναι να προλαβαίνουμε τις κρίσεις κι όχι απλά να τις διαχειριζόμαστε επιτυχημένα». Τέλος, ο Τάκης Παρασκευόπουλος τόνισε ότι «είμαστε στην ίδια πλευρά με τους αγρότες».

Η 3η ενότητα είχε ως θέμα της το «Ανθρακοδεσμευτική Γεωργία: Μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα» και ομιλητές ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δημόπουλος, ο αντιπρόεδρος ΕΘΕΑΣ και πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας Χρήστος Γιαννακάκης, ο επ. καθηγητής Τεχνολογιών Αιχμής στη Γεωργία Ακριβείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Τριαντακωνσταντής, ο γεωπόνος Γεωργικής Μηχανικής του ΕΚΕΤΑ Μιχαήλ Μωραϊτης και ο υπ. Διδάκτορας στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτριος Τύρης. «Στόχος μας πρέπει να είναι και η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνοχή», τόνισε ο Π. Δημόπουλος, ενώ ο Χρ. Γιαννακάκης επισήμανε ότι «δεν έχει καλλιεργηθεί η αναγκαιότητα για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος». Ο Δ. Τριαντακωνσταντής ζήτησε να «διατηρούμε το έδαφος υγιές», ο Μ. Μωραϊτης μίλησε για τη δημιουργία πλατφόρμας για γεωργικές πρακτικές και Δ. Τύρης παρουσίασε το πρόγραμμα RES4LIVE.

Στην 4η ενότητα συζητήθηκε το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Κλιματική αλλαγή, υδατικοί πόροι και έργα υποδομών» και ομιλητές ήταν οι Δρ. Παναγιώτης Νάστος (Γεωλογικό Τμήμα ΕΚΠΑ), Δρ. Ελισσάβετ Φελώνη (καθηγήτρια Υδρολογίας), Ευσταθία Κυρίτση (προϊσταμένη Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ) και Νίκος Καλογερίδης (γενικός διευθυντής ΔΕΥΑ Βοϊου). Ο Π. Νάστος στάθηκε στους κινδύνους από τη μακροπρόθεσμη μείωση των βροχοπτώσεων και του χιονιού, η Ελ. Φελώνη μίλησε για τα τρία «ε» (εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση) αγροτών και πολιτών, η Ευστ. Κυρίτση παρουσίασε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το νερό, ενώ ο Ν. Καλογερίδης μίλησε για τη χριστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Τέλος στην 5η ενότητα, αναλύθηκαν όλα τα θέματα που αφορούσαν την ελληνική κτηνοτροφία και τις προκλήσεις του αύριο. Ομιλητές ήταν η κτηνοτρόφος και γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Περιφέρειας Αττικής Μάγδα Κοντογιάννη, ο συνιδρυτής της Proud Farm, Group of Farmers Νίκος Κολτσίδας, το στέλεχος της Αφοί Τόλη Εξοπλισμοί Κτηνοτροφίας Νίκος Κωτσικόπουλος και ο Γεώργιος Φώλιας από την Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας. Ο Ν. Κωτσικόπουλος ανέφερε ότι «για να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία πρέπει να υπάρχουν κτηνοτρόφοι με εκπαίδευση και εκσυγχρονισμό», ο Γ. Φώλιας στάθηκε στο φαινόμενο το ότι «εισάγουμε κρέατα με ακριβότερες τιμές από τα ντόπια», ενώ ο Ν. Κολτσίδας έστειλε το σύνθημα: «be the light not the jugde», δηλώνοντας αισιόδοξος για το μέλλον.

Το Συνέδριο είναι μία πρωτοβουλία του ειδησεογραφικού οργανισμού «Συνείδηση» σε συνεργασία με τον ειδησεογραφικό οργανισμό «Πελοπόννησος», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αγρινίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

Τζορτζ Μπάλντοκ: Τι έδειξε το πόρισμα της νεκροτομής για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού

Πάτρα: Σφραγίσθηκε ο «Εσπερος» – Ετοιμάζεται για καταστήματα και ιδιωτική φοιτητική εστία

Πήρε αποστάσεις ο Κασσελάκης από τα SMS υποστηρικτών για «μπλόκο» στην Κεντρική Επιτροπή

Blake Lively: Πώς η άλλοτε αγαπημένη ηθοποιός κατάφερε να γίνει το πιο μισητό άτομο στο διαδίκτυο;

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News