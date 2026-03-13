IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων

13 Μαρ. 2026 21:20
Pelop News

Όπως ισχυρίζονται από τον στρατό του Ισραήλ, από την αρχή της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 350 μαχητές που χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες, ανάμεσά τους και 15 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ.

ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί

Οι διοικητές αυτοί που σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση έχουν εξοντωθεί, προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν και φέρονται να συμμετείχαν πρόσφατα στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, ανάμεσά τους και διοικητές της Χεζμπολάχ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν στοχευμένα πλήγματα από αέρα, θάλασσα και ξηρά, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ενόπλων, μεταξύ των οποίων και βασικά στελέχη οργανώσεων που δρουν από τον Λίβανο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επλήγη και η ανώτερη στρατιωτική ηγεσία που συνδέεται με το ιρανικό καθεστώς στον Λίβανο, γεγονός που –όπως υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός- μειώνει την επιρροή και τον έλεγχο του Ιράν στη χώρα αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επηρεάσει σημαντικά τις δυνατότητες διοίκησης, συντονισμού και χρήσης πυροβολικού από τις ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.
Μεταξύ των βασικών διοικητών που εξουδετερώθηκαν:

Ζάιντ Άλι Τζαμάα – Διοικητής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πυρός της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ
Άλι Ρεζά Μπέι-Αζάρ – Διοικητής του Κλάδου Πληροφοριών της Λιβανικής Δύναμης στη μονάδα Quds Force
Αχμάντ Ρασούλι – Επικεφαλής Πληροφοριών στο Σώμα Παλαιστίνης της μονάδας Quds Force
Άλι Μαγχαμ Ταμπάτζα – Διοικητής της Διεύθυνσης «Ιμάμ Χοσεΐν»
Επιπλέον, εξουδετερώθηκαν:

Επτά εξέχοντες διοικητές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ
Πέντε διοικητές από το Σώμα Παλαιστίνης και το Σώμα Λιβάνου της μονάδας Quds Force
Τρεις διοικητές της Διεύθυνσης «Ιμάμ Χοσεΐν», συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της διεύθυνσης
Ένας διοικητής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ Παλαιστίνης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
20:30 ΑΕΚ: Έγινε πλέον το 3ο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
20:20 ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί
20:09 Πλαφόν: Αυτή είναι η λίστα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
20:01 Αυτός είναι ο 70χρονος που συνελήφθη για απάτες και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων
19:52 «Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε» συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου από τον Πύργο, που έχασε τη ζωή του
19:40 Διώκεται για κατασκοπεία ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στη Σούδα
19:29 Πώς ο πόλεμος μετέτρεψε το Ντουμπάι σε πόλη-φάντασμα, εικόνες που σοκάρουν, ΒΙΝΤΕΟ
19:18 Προφυλακιστέος ο 35χρονος που ασέλγησε στην 6χρονη ανιψιά του μέσα στο παιδικό της δωμάτιο
19:10 «Με λέει γυμνοσάλιαγκα», «Τραμπούκοι», η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά της στη Βουλή με Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη
19:00 Νικητής δεν υπάρχει. Μόνο συμβιβασμός
18:50 Είχαν κάνει μονοκατοικία εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης! ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Αυτό είναι το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει στο εξωτερικό για την αυθεντικότητά του
18:46 Παράταση στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης – Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες
18:39 Στον αέρα τα GP του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας λόγω πολέμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
