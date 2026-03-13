ΗΠΑ: Επικήρυξαν και πληρώνουν 10 εκατ. δολάρια για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν για 10 εκατ. δολάρια Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και Λαριτζανί! Αναλυτικά, το πρόγραμμα «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ζητά πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων», μεταξύ των οποίων και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και προσφέρει μάλιστα σημαντική αμοιβή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσφέρει έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να καταστήσουν τους πληροφοριοδότες επιλέξιμους για μετεγκατάσταση (πιθανόν εκτός Ιράν ως προστατευόμενους μάρτυρες).

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στην αφίσα.

Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ αναζητούν πληροφορίες, πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι:

– Ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ,

– Ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αλί Ασγκάρ Χετζαζί

– Ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί

– Ο ταξίαρχος Εσκαντάρ Μομενί

– Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αλί Λαριτζανί

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Λαριτζανί συμμετείχε στις διαδηλώσεις για την Ημέρα της Αλ-Κουντς («Ημέρα της Ιερουσαλήμ») στην Τεχεράνη και δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συμμετοχή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



