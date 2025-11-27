Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Άνοδος 14,7% στον όγκο τον Αύγουστο – Πτωτικό το 8μηνο

Σημαντική αύξηση κατέγραψε τον Αύγουστο ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την ώρα που το συνολικό 8μηνο παραμένει σε αρνητικό έδαφος.

Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Άνοδος 14,7% στον όγκο τον Αύγουστο - Πτωτικό το 8μηνο
27 Νοέ. 2025 13:25
Pelop News

Αύξηση 14,7% σημειώθηκε τον Αύγουστο στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει 1.914 εκδοθείσες άδειες για τον συγκεκριμένο μήνα. Παρά τη θετική αυτή επίδοση, το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου παρουσιάζει συνολική μείωση σε άδειες, επιφάνεια και όγκο.

Συνολικά, εκδόθηκαν 1.914 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 454.255 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.055.337 κυβικά μέτρα όγκου.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης αύξηση 8,7% στον αριθμό των αδειών και 2,4% στην επιφάνεια των κατασκευών για τον ίδιο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα του 8μήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου παραμένει αρνητική. Σε επίπεδο χώρας, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει μείωση 8,4% στον αριθμό των αδειών, 16,4% στην επιφάνεια και 8,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ