Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Άνοδος 14,7% στον όγκο τον Αύγουστο – Πτωτικό το 8μηνο

Αύξηση 14,7% σημειώθηκε τον Αύγουστο στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει 1.914 εκδοθείσες άδειες για τον συγκεκριμένο μήνα. Παρά τη θετική αυτή επίδοση, το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου παρουσιάζει συνολική μείωση σε άδειες, επιφάνεια και όγκο.

Συνολικά, εκδόθηκαν 1.914 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 454.255 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.055.337 κυβικά μέτρα όγκου.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης αύξηση 8,7% στον αριθμό των αδειών και 2,4% στην επιφάνεια των κατασκευών για τον ίδιο μήνα, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα του 8μήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου παραμένει αρνητική. Σε επίπεδο χώρας, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει μείωση 8,4% στον αριθμό των αδειών, 16,4% στην επιφάνεια και 8,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

