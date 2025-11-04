ΙΕΛΚΑ: Σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, πού παρατηρούνται μειώσεις

ΙΕΛΚΑ: Σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, πού παρατηρούνται μειώσεις
04 Νοέ. 2025 10:58
Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,08% τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τα επίπεδα Μαΐου-Αυγούστου 2025 και αντικατοπτρίζει μια τάση σταθεροποίησης, ενώ στο κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) η συνολική αύξηση ανέρχεται στο 0,85%.

Οι μειώσεις τιμών κυριάρχησαν σε αρκετές κατηγορίες, αποδίδοντας στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση τιμών παραγωγού. Συγκεκριμένα:

  • Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -8,06% (κυρίως λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών στα λαχανικά).
  • Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -5,10%.
  • Τρόφιμα παντοπωλείου: -4,77% (συμπεριλαμβανομένης της αποκλιμάκωσης στο ελαιόλαδο).
  • Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -2,51%.
  • Είδη μιας χρήσης και οικιακά: -1,24%.

Αντίθετα, καταγράφηκαν αυξήσεις σε άλλες κατηγορίες, επηρεασμένες από διεθνείς τιμές πρώτων υλών και εγχώριες προκλήσεις:

  • Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη: +12,23% (λόγω υψηλών τιμών κακάο από κλιματικές αλλαγές).
  • Φρέσκα κρέατα: +10,54% (από αύξηση εισαγωγών μοσχαριού λόγω μείωσης ζωικού κεφαλαίου και ασθενειών σε αμνοερίφια).
  • Είδη πρωινού και ροφήματα: +5,53% (επηρεασμένα από καφέ και κακάο).
  • Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,91% (αύξηση κόστους παραγωγής τυριών από προβλήματα εκτροφής).
  • Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +3,98%.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες αλυσίδες, μέσω οικονομιών κλίμακας και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, συμβάλλουν στη συγκράτηση του πληθωρισμού, παρά τις παγκόσμιες πιέσεις σε πρώτες ύλες όπως το κακάο, που επηρεάζουν ταχύτερα τα τελικά προϊόντα.

