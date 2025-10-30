Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιούχο Απόστολο Ανδρέα

Τη Δευτέρα, 3/11/2025 και ώρα 7:00 μ.μ. οι εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και γονείς και κατηχητές, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν στον ναό του Αγίου Ανδρέα, πολιούχο της Πάτρας, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του άξονα της τοπικής ιστορίας, με διαθεματικές προεκτάσεις.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τη ΓΕΧΑ Πατρών και τις εκδόσεις «Έαρ» και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58).

Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα προσφερθεί φάκελος με πλούσιο υλικό για τον εκπαιδευτικό και φύλλα εργασίας μαθητή.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

• Η Χαρά Βοϊνέσκου, νηπιαγωγός, φιλόλογος, πρ. Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου νηπιαγωγών

• Ο Γιώργος Μαρκάκης, δάσκαλος ΜΕd, διευθυντής 19ου Δ.Σ. Πατρών και

• Η Μαρία Πανουργιά-Σκόνδρα, φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Απόστολος Ανδρέας».

Συμμετέχει με μουσικό πρόγραμμα η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Διευθύνει η Κατερίνα Φιλιππάτου, εκπαιδευτικός, μουσικός, με σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.

Την εκδήλωση συντονίζει ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, δάσκαλος, διευθυντής του 65ου ΔΣ Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών και έκθεση βιβλίων.

