Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιούχο Απόστολο Ανδρέα

Εκπαιδευτικά προγράμματα από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών με θέμα: Μιλώντας στα παιδιά της Πάτρας για τον πολιούχο και το ναό του Αποστόλου Ανδρέου.

Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιούχο Απόστολο Ανδρέα
30 Οκτ. 2025 10:44
Pelop News

Τη Δευτέρα, 3/11/2025 και ώρα 7:00 μ.μ. οι εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και γονείς και κατηχητές, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν στον ναό του Αγίου Ανδρέα, πολιούχο της Πάτρας, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του άξονα της τοπικής ιστορίας, με διαθεματικές προεκτάσεις.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, τη ΓΕΧΑ Πατρών και τις εκδόσεις «Έαρ» και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών (Κανάρη 58).

Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα προσφερθεί φάκελος με πλούσιο υλικό για τον εκπαιδευτικό και φύλλα εργασίας μαθητή.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

• Η Χαρά Βοϊνέσκου, νηπιαγωγός, φιλόλογος, πρ. Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου νηπιαγωγών

• Ο Γιώργος Μαρκάκης, δάσκαλος ΜΕd, διευθυντής 19ου Δ.Σ. Πατρών και

• Η Μαρία Πανουργιά-Σκόνδρα, φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο Απόστολος Ανδρέας».

Συμμετέχει με μουσικό πρόγραμμα η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Διευθύνει η Κατερίνα Φιλιππάτου, εκπαιδευτικός, μουσικός, με σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.

Την εκδήλωση συντονίζει ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, δάσκαλος, διευθυντής του 65ου ΔΣ Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση παιδιών και έκθεση βιβλίων.

Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τον πολιούχο Απόστολο Ανδρέα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:24 Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ
12:16 Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ
12:10 Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά
12:10 Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους
12:05 Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»
12:02 Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
12:00 Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους
11:59 Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο
11:55 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
11:53 Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ
11:52 Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας
11:50 Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους
11:48 Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ
11:43 Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα
11:42 Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ
11:38 Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
11:36 Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:32 ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ
11:26 Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ