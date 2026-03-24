Ιεράπετρα: Επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών νότια της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάσωσης και περίθαλψης 38 αλλοδαπών, σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, περίπου 48 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Στην επιχείρηση παρείχε συνδρομή ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας που έπλεε στην περιοχή, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της Frontex για τον ακριβή εντοπισμό του στίγματος.

Παρά τους βόρειους ανέμους εντάσεως 4 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή, η μετεπιβίβαση και μεταφορά των ατόμων ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

