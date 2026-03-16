«Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα

Οσο πιο βαθιά έφτανε η δικαστική έρευνα, άλλο τόσο αυξανόταν ο αριθμός των εμπλεκομένων στο «ιερό σκάνδαλο» της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Σύρου, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει διαδραματίσει 61χρονος επιχειρηματίας που ζει στην Πάτρα, ο οποίος ήδη έχει προφυλακιστεί.

Η Εισαγγελία Σύρου μόλις παρέλαβε το πόρισμα από την Αρχή για το ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που εντόπισε ύποπτες διακινήσεις χρήματος από την Επισκοπή Σύρου προς τον επιχειρηματία, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, άσκησε σοβαρές κακουργηματικές διώξεις για υπεξαίρεση, συνέργεια και ξέπλυμα.

ΔΙΩΞΕΙΣ IN REM

Σημειωτέον ότι οι διώξεις ήταν in rem -δηλαδή κατά παντός υπευθύνου- γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην ανακριτική αρχή να διευρύνει την έρευνά της. Αρχικά, όπως είναι γνωστό, είχαν «φωτογραφηθεί» εμπλεκόμενοι δύο καθολικοί ιερείς της Επισκοπής, ο προφυλακισμένος επιχειρηματίας και 6 πατρινοί ιδιώτες, καθώς προέκυψε από την τραπεζική διαδρομή του χρήματος ότι είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές με τον προφυλακισμένο συμπολίτη.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ

Πλέον, σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες της «Π», από τον διευρυμένο κύκλο της διαδικασίας έχει προκύψει ότι ο αριθμός των εμπλεκομένων έχει αυξηθεί και ανάμεσά τους βρίσκονται τραγουδιστές, ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ και φίλοι του επιχειρηματία, που για άγνωστους λόγους φέρονται να είναι παραλήπτες τραπεζικών εμβασμάτων.

Ο φάκελος της πολύκροτης υπόθεσης παραμένει μεν ανοικτός, ωστόσο αξιόπιστες δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της δικογραφίας και ταυτόχρονα είναι πολύ πιθανή η απόδοση ποινικών ευθυνών, ακόμη και σε άτομα που δεν είχαν βρεθεί στο αρχικό κάδρο των υπόπτων».

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Υπογραμμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης έγινε λεπτομερής καταγραφή της τραπεζικής διαδρομής εκατοντάδων εμβασμάτων και ζητήθηκαν εξηγήσεις από τους παραλήπτες, που σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκαν επαρκείς, σε κάποιες άλλες όμως παρουσιάστηκαν κενά και έχουν φέρει σε δυσχερή θέση τους εμπλεκόμενους ιδιώτες, οι οποίοι μετά τις καταθέσεις τους αναμένουν με αγωνία να πληροφορηθούν την ποινική τους μεταχείριση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσά τους βρίσκονται και πασίγνωστοι τραγουδιστές που συνεργάζονταν με το νυχτερινό κατάστημα, το οποίο είχε εποινικιάσει ο προφυλακισμένος επιχειρηματίας.

ΓΝΩΡΙΖΑΝ;

Ως προς την ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων, πέραν φυσικά της «τύχης» του επιχειρηματία και των δύο καθολικών ιερέων, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η πεποίθηση που σχηματίστηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της Σύρου, γύρω από τη γνώση ή την άγνοια των εμπλεκομένων για την προέλευση των χρημάτων, τα οποία κατέληγαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Αν δηλαδή γνώριζαν ή όχι ότι αποδέχονταν προϊόντα εγκλήματος.

ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

Εξάλλου, από την έρευνα έχει προκύψει ότι υπήρξαν και περιπτώσεις που διακινήθηκε χρήμα από τους καθολικούς ιερείς και «χέρι με χέρι», γεγονός που έχει επιτρέψει στις ανακριτικές αρχές να σχηματίσουν τη βάσιμη πεποίθηση ότι το ποσό που υπεξαιρέθηκε από το ταμείο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος υπερβαίνει κατά πολύ τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Εν κατακλείδι, όπως τονίζεται από εισαγγελικές πηγές, κινούμαστε σε τροχιά αντίστροφης μέτρησης, καθώς βαίνει προς ολοκλήρωση η δικογραφία, οπότε και θα γίνει γνωστό όλο το εύρος της ποινικής αντιμετώπισης των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο…

