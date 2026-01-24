Ικαρία: Νεκρό 4χρονο αγόρι μετά την αποβίβαση μεταναστών στο Περδίκι – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους

Τη σορό ενός 4χρονου αγοριού εντόπισαν τα πλωτά μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες στην Ικαρία, μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 45 άτομα, ενώ τέσσερις μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ικαρίας για ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί διερευνώνται, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος, ιδιωτικό σκάφος καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σημείο αποβίβασης.

Οι αρχές συλλέγουν μαρτυρίες από τους διασωθέντες και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού συνεχίζεται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.

