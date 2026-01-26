Ηλεία: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιές – Στο νοσοκομείο 19χρονος

Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ηλεία: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιές - Στο νοσοκομείο 19χρονος
26 Ιαν. 2026 21:48
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο από την Αμαλιάδα προς τα Σαβάλια, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, 19χρονος οδηγός, κινούμενος με κατεύθυνση προς τα Σαβάλια, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου, προσκρούοντας με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελιές.

Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αμαλιάδας, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς ο οδηγός είχε απεγκλωβιστεί.

Ηλεία: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιές - Στο νοσοκομείο 19χρονος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:24 Γαλλία: Ο Σαρκοζί κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι
23:11 Ποσειδώνας στον Κριό: Μια ιστορική αστρολογική μετάβαση που φέρνει αλλαγές σε πεποιθήσεις και σχέσεις
22:55 Πολονάρα: «Εφτασα στα πρόθυρα του θανάτου, θα επιστρέψω 20 Μαρτίου στα γήπεδα»
22:41 Επτά βραδινές συνήθειες που θωρακίζουν την υγεία του εντέρου
22:30 Πορτογαλία: Πήγαν να περάσουν εννέα τόνους κοκαΐνης υποβρύχιο ΒΙΝΤΕΟ
22:20 Ρούτε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ»
22:08 Υπόθεση Κεφαλογιάννη: Να αποσυρθεί η επίμαχη ρύθμιση ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι
21:56 Ευλαμπία Ρέβη: Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο με τα δώρα του νεογέννητου γιου της
21:48 Ηλεία: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιές – Στο νοσοκομείο 19χρονος
21:40 Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 820.000 χωρίς ρεύμα
21:32 Καιρός: Συνεχίζεται η κακοκαιρία και την Τρίτη – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
21:24 Δούκας: Να συζητήσουμε τι κρατά το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο στις δημοσκοπήσεις
21:16 Tραγικό περιστατικό στην Πάτρα: 59χρονη γυναίκα κατέληξε ξαφνικά
21:08 Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γιάρεμτσουκ στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ
21:00 Επιμένουν στα ψεύδη των Τεμπών…
20:52 Πάτρα: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Παραλία
20:44 Ο Γιάννης Πανουτσόπουλος στην «Π»: Συνάντηση με τον καλό εαυτό
20:36 Στους κορυφαίους 5 σκόρερ της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης
20:28 Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!
20:24 Αντίστροφη μέτρηση για τον 5ο αγώνα Koumaria Trail Series
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ