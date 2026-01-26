Ηλεία: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιές – Στο νοσοκομείο 19χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον δρόμο από την Αμαλιάδα προς τα Σαβάλια, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, 19χρονος οδηγός, κινούμενος με κατεύθυνση προς τα Σαβάλια, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου, προσκρούοντας με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελιές.

Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Αμαλιάδας, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς ο οδηγός είχε απεγκλωβιστεί.

