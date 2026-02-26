Ηλεία: Άγριος ξυλοδαρμός μέσα στα κρατητήρια – Στο χειρουργείο κρατούμενος με κατάγματα στη γνάθο – Τι καταγγέλλει ο ίδιος

Ένταση και σοβαρό επεισόδιο καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κατάγματα στη γνάθο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχει γίνει σύλληψη.

Ηλεία: Άγριος ξυλοδαρμός μέσα στα κρατητήρια – Στο χειρουργείο κρατούμενος με κατάγματα στη γνάθο - Τι καταγγέλλει ο ίδιος
26 Φεβ. 2026 11:08
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, όπου ένας κρατούμενος κατέληξε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα στο πρόσωπο. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικής επίθεσης από συγκρατουμένους του, κάνοντας λόγο για άγριο ξυλοδαρμό που του προκάλεσε κατάγματα στη γνάθο και τον οδηγεί σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Κ.Λ. στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον σταμάτησαν για έλεγχο, ενώ οδηγούσε Ι.Χ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης σε ισχύ, καθώς του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο φθινόπωρο, όταν είχε εντοπιστεί να οδηγεί δίκυκλο χωρίς να καλύπτεται από την κατηγορία του διπλώματός του. Ακολούθησε η προσαγωγή του και η μεταφορά του στα κρατητήρια, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο ίδιος περιγράφει ότι στον χώρο βρίσκονταν ήδη επτά ακόμη άτομα, τα οποία –κατά τους ισχυρισμούς του– είχαν έντονη αντιπαράθεση με αστυνομικούς, ζητώντας να τους δοθούν φάρμακα «για να ηρεμήσουν». Όπως υποστηρίζει, μετά από σύντομη συνομιλία μεταξύ τους, ένας συγκρατούμενος τού επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με γροθιά στο πρόσωπο. «Ζαλίστηκα από το πρώτο χτύπημα και στη συνέχεια άρχισαν να με χτυπούν όλοι μαζί», φέρεται να ανέφερε, εκτιμώντας ότι η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά.

Κατά την περιγραφή του, οι αστυνομικοί βρίσκονταν εκτός του θαλάμου και φώναζαν στους εμπλεκόμενους να σταματήσουν, ενώ τελικά άνοιξαν την πόρτα και τον απομάκρυναν σε κατάσταση έντονης εξάντλησης.

Ηλεία: Άγριος ξυλοδαρμός μέσα στα κρατητήρια – Στο χειρουργείο κρατούμενος με κατάγματα στη γνάθο - Τι καταγγέλλει ο ίδιος

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου κρίθηκε ότι απαιτείται εξειδικευμένη αντιμετώπιση και προτάθηκε η διακομιδή του στο ΚΑΤ. Ο ίδιος δεν επιθυμούσε να μετακινηθεί εκείνη τη στιγμή εκτός νομού και, όπως αναφέρει, αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εντολής Εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, απευθύνθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου διαπιστώθηκαν κατάγματα στη γνάθο. Οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση μεταλλικής λάμας, δεκαήμερη νοσηλεία και επιπλέον περίοδος ανάρρωσης κατ’ οίκον, με ειδικό τρόπο σίτισης.

«Όλα ξεκίνησαν από έναν έλεγχο για το δίπλωμα και κατέληξα στο χειρουργείο», σημειώνει ο ίδιος.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ηλείας, ενώ έχει γίνει σύλληψη συγκεκριμένου προσώπου για το σχετικό αδίκημα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο εντός των κρατητηρίων.

Πηγή: patrisnews.com

