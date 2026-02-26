Ηλεία: Εισβολή σε σχολείο με απειλές, διάρρηξη σε σπίτι και ανήλικος με απομίμηση όπλου – Τρεις συλλήψεις σε μία ημέρα

Στη σύλληψη ημεδαπού προχώρησαν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στον Πύργο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, όταν ο άνδρας φέρεται να εισήλθε σε σχολική μονάδα, προκαλώντας διατάραξη της λειτουργίας της. Σύμφωνα με την Αστυνομία, απείλησε τη διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μπουκάλι με άγνωστο υγρό, το οποίο κατασχέθηκε και θα εξεταστεί εργαστηριακά για να διαπιστωθεί το περιεχόμενό του.

Την ίδια ημέρα, στα Λεχαινά, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης συνέλαβαν ημεδαπή, η οποία φέρεται να εισήλθε σε οικία από παράθυρο. Η παρουσία της έγινε αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Παράλληλα, στον Πύργο συνελήφθη ανήλικος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατείχε απομίμηση όπλου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν και οι υποθέσεις ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



