Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών και στην ταυτοποίηση ακόμη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές σε οικίες προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, ενώ οι συνολικές ζημιές ξεπερνούν τις 280.000 ευρώ.

Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2026 στην Αμαλιάδα. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ακόμη τριών ανδρών, εκ των οποίων οι δύο είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για συναφή αδικήματα.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Δράση σε τέσσερις περιοχές

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν συνολικά οκτώ κλοπές από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τις 28 Ιουνίου 2025. Οι κλοπές σημειώθηκαν σε οικίες αλλά και σε οπωροπωλείο στην Αμαλιάδα, στο Χάβαρι και στο Τραγανό Ηλείας, καθώς και στη Σκάλα Λακωνίας.

Η λεία των δραστών περιλάμβανε χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, αποφέροντάς τους σημαντικό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Δηλητηρίαση σκύλων για τη διάπραξη κλοπών

Ιδιαίτερη αγριότητα καταγράφηκε σε δύο από τις περιπτώσεις κλοπών, όπου οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να εισέλθουν ανενόχλητοι στις οικίες-στόχους, δηλητηρίασαν σκυλιά που φύλασσαν τους χώρους.

Ο ρόλος των έγκλειστων μελών

Σε ό,τι αφορά τους δύο άνδρες που βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα, αυτοί είχαν συλληφθεί στις 31 Μαΐου 2025 στην Ηλεία για υποθέσεις κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, παρείχαν στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης πληροφορίες για τις οικίες-στόχους, διευκολύνοντας τη δράση τους.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



