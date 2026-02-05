Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις κλοπών σε Ηλεία και Λακωνία

Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
05 Φεβ. 2026 14:19
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών και στην ταυτοποίηση ακόμη τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές σε οικίες προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, ενώ οι συνολικές ζημιές ξεπερνούν τις 280.000 ευρώ.

Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2026 στην Αμαλιάδα. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ακόμη τριών ανδρών, εκ των οποίων οι δύο είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για συναφή αδικήματα.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Δράση σε τέσσερις περιοχές

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης διέπραξαν συνολικά οκτώ κλοπές από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τις 28 Ιουνίου 2025. Οι κλοπές σημειώθηκαν σε οικίες αλλά και σε οπωροπωλείο στην Αμαλιάδα, στο Χάβαρι και στο Τραγανό Ηλείας, καθώς και στη Σκάλα Λακωνίας.

Η λεία των δραστών περιλάμβανε χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, αποφέροντάς τους σημαντικό παράνομο περιουσιακό όφελος.

Δηλητηρίαση σκύλων για τη διάπραξη κλοπών

Ιδιαίτερη αγριότητα καταγράφηκε σε δύο από τις περιπτώσεις κλοπών, όπου οι κατηγορούμενοι, προκειμένου να εισέλθουν ανενόχλητοι στις οικίες-στόχους, δηλητηρίασαν σκυλιά που φύλασσαν τους χώρους.

Ο ρόλος των έγκλειστων μελών

Σε ό,τι αφορά τους δύο άνδρες που βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα, αυτοί είχαν συλληφθεί στις 31 Μαΐου 2025 στην Ηλεία για υποθέσεις κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, παρείχαν στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης πληροφορίες για τις οικίες-στόχους, διευκολύνοντας τη δράση τους.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
15:08 Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
15:00 Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας
15:00 Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
14:57 Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social
14:53 Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά
14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
14:45 Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
14:45 ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση
14:37 Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία
14:30 Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου
14:27 Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος
14:19 Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
14:18 Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή
14:15 Περσικός Κόλπος: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ
14:12 Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές
14:08 Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
14:00 Το μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Πάππου στην «Π»: «Μην αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις…»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ