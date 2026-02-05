Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 18χρονου για διακεκριμένες κλοπές στον Πύργο

Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
05 Φεβ. 2026 14:45
Pelop News

Στην εξιχνίαση ακόμη τριών υποθέσεων κλοπών σε οικίες, που διαπράχθηκαν σε περιοχές του Πύργου, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, έπειτα από ενδελεχή και συστηματική έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, ηλικίας 18 ετών, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δράση του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του, το χρονικό διάστημα από τις 15 έως και τις 20 Απριλίου 2025, διέπραξε τρεις κλοπές σε οικίες σε περιοχές του Πύργου.

Κατά τη διάπραξη των κλοπών, αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους 1.800 ευρώ, κοσμήματα αξίας περίπου 500 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, προκάλεσε φθορές στις οικίες, με τη συνολική αξία των ζημιών να εκτιμάται στις 2.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα

Για τη διερεύνηση των περιστατικών πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες και αξιοποίηση προανακριτικών στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση των υποθέσεων και στην ταυτοποίηση του νεαρού κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.

