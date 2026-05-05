Ηλεία: Κατέρρευσε σε συσκευαστήριο 37χρονος, ο οποίος καταγόταν από την Πάτρα
Σοκ στα Λεχαινά όταν σε συσκευαστήριο 37χρονος άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά σήμερα (5/5/2026) και έχασε τη ζωή του! Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγούσε φορτηγό έχοντας προορισμό το συγκεκριμένο συσκευαστήριο και ήταν έφτασε εκεί εξέπνευσε.
Δυστυχώς παρά τις όποιες κινητοποιήσεις ο άτυχος άνδρας δεν μπόρεσε να τα καταφέρει βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του και τους δικούς του ανθρώπους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ο 46χρονος καταγόταν από το Σούλι Πατρών και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
