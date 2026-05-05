Ηλεία: Έκαιγαν χόρτα χωρίς προφυλάξεις και θα πληρώσουν 5.250 ευρώ!

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα από την Πυροσβεστική

05 Μάι. 2026 20:46
Pelop News

Στην Ηλεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από εντατικούς ελέγχους σε Πύργο και Ήλιδα επιβλήθηκαν σημαντικά πρόστιμα
για παράνομες καύσεις φυτικών υπολειμμάτων.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€, σήμερα, 5 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου σε ημεδαπή, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πύργου.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500€, χθες, 4 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πύργου.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€, χθες, 4 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αμαλιάδας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ήλιδας.

