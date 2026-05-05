Ηλεία: Έκαιγαν χόρτα χωρίς προφυλάξεις και θα πληρώσουν 5.250 ευρώ!

Στην Ηλεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από εντατικούς ελέγχους σε Πύργο και Ήλιδα επιβλήθηκαν σημαντικά πρόστιμα

για παράνομες καύσεις φυτικών υπολειμμάτων.

Αίγιο: Απόφαση αποφυλάκισης για τον 46χρονο που είχε πυροβολήσει ανήλικους

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα εξής:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€, σήμερα, 5 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου σε ημεδαπή, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πύργου.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500€, χθες, 4 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πύργου.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.875€, χθες, 4 Μαΐου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αμαλιάδας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ήλιδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



