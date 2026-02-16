Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Μαζαράκι Πηνείας και σε πέντε ακόμη οικισμούς της Ηλείας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν εκτεταμένες καθιζήσεις, οδηγώντας σε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας σε κατοικίες.

Ο κεντρικός δρόμος πρόσβασης προς την περιοχή έχει υποστεί σημαντικές φθορές, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει διακοπεί και οι οικισμοί να βρίσκονται ουσιαστικά απομονωμένοι. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσα από αγροτικούς δρόμους και χωματόδρομους, οι οποίοι, λόγω των καιρικών συνθηκών, καθίστανται δύσβατοι και επικίνδυνοι.

Παράλληλα, το φαινόμενο των καθιζήσεων επηρεάζει και κατοικίες, καθώς έχουν εμφανιστεί ρωγμές τόσο στο έδαφος όσο και σε τοίχους σπιτιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κτίρια κρίνονται μη κατοικήσιμα, με κατοίκους να εγκαταλείπουν προσωρινά τις εστίες τους για λόγους ασφάλειας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας που μεταφέρθηκε στην Αθήνα από συγγενείς της, καθώς το σπίτι της θεωρήθηκε επικίνδυνο.

Η περιοχή είχε πληγεί στο παρελθόν από μεγάλες πυρκαγιές, γεγονός που φαίνεται να έχει επηρεάσει τη σταθερότητα του εδάφους. Η απουσία βλάστησης, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, έχει εντείνει τη γεωλογική αστάθεια.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, τόσο για την αποκατάσταση της πρόσβασης όσο και για ελέγχους στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, εκφράζοντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



