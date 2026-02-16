Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι καθιζήσεις στο Μαζαράκι Πηνείας και σε γειτονικούς οικισμούς της Ηλείας, με κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, επικίνδυνες ρωγμές σε κατοικίες και κατοίκους που αναζητούν λύσεις.

Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ
16 Φεβ. 2026 13:02
Pelop News

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Μαζαράκι Πηνείας και σε πέντε ακόμη οικισμούς της Ηλείας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν εκτεταμένες καθιζήσεις, οδηγώντας σε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και δημιουργώντας προβλήματα ασφάλειας σε κατοικίες.

Ο κεντρικός δρόμος πρόσβασης προς την περιοχή έχει υποστεί σημαντικές φθορές, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει διακοπεί και οι οικισμοί να βρίσκονται ουσιαστικά απομονωμένοι. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσα από αγροτικούς δρόμους και χωματόδρομους, οι οποίοι, λόγω των καιρικών συνθηκών, καθίστανται δύσβατοι και επικίνδυνοι.

Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ

Παράλληλα, το φαινόμενο των καθιζήσεων επηρεάζει και κατοικίες, καθώς έχουν εμφανιστεί ρωγμές τόσο στο έδαφος όσο και σε τοίχους σπιτιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κτίρια κρίνονται μη κατοικήσιμα, με κατοίκους να εγκαταλείπουν προσωρινά τις εστίες τους για λόγους ασφάλειας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας που μεταφέρθηκε στην Αθήνα από συγγενείς της, καθώς το σπίτι της θεωρήθηκε επικίνδυνο.

Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ

Η περιοχή είχε πληγεί στο παρελθόν από μεγάλες πυρκαγιές, γεγονός που φαίνεται να έχει επηρεάσει τη σταθερότητα του εδάφους. Η απουσία βλάστησης, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, έχει εντείνει τη γεωλογική αστάθεια.

Ηλεία: Καθιζήσεις απομονώνουν το Μαζαράκι Πηνείας – Ρωγμές σε σπίτια και εγκατάλειψη κατοικιών ΦΩΤΟ

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, τόσο για την αποκατάσταση της πρόσβασης όσο και για ελέγχους στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, εκφράζοντας ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
13:50 Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
13:43 Προφυλακιστέος σωφρονιστικός υπάλληλος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Διαβατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ