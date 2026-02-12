Ηλεία: Νέα κατολίσθηση στον δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο, διακοπή της κυκλοφορίας

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στην Ηλεία, καθώς σημειώθηκε νέα μεγάλη κατολίσθηση στον κεντρικό περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στο ύψος της περιοχής Προδρόμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Όγκοι χωμάτων και φερτών υλικών κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας από τις συνεχείς βροχοπτώσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



