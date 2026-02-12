Ηλεία: Νέα κατολίσθηση στον δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο, διακοπή της κυκλοφορίας

Συνεχίζονται τα προβλήματα από τη βροχή στην Ηλεία. Μεγάλη κατολίσθηση στον περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο

Ηλεία: Νέα κατολίσθηση στον δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο, διακοπή της κυκλοφορίας
12 Φεβ. 2026 7:46
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στην Ηλεία, καθώς σημειώθηκε νέα μεγάλη κατολίσθηση στον κεντρικό περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στο ύψος της περιοχής Προδρόμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Όγκοι χωμάτων και φερτών υλικών κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση.

Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας από τις συνεχείς βροχοπτώσεις παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση.

