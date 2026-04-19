Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο, αναποδογύρισε ΙΧ

Νέο σοβαρό τροχαίο στον Πύργο, καθώς πριν από λίγο είχαμε δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κοντά στη διασταύρωση με των οδών Αλφειού και Ποσειδώνος.

Από το σοβαρό τροχαίο που έγινε στο ύψος πρατηρίου καυσίμων στον Πύργο, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα ανατράπηκε και «προσγειώθηκε» πάνω στο πεζοδρόμιο…

Όπως αναφέρει το iliaenimerosi.gr, ο θόρυβος από τη σφοδρότατη σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν τόσο δυνατός που έβγαλε έξω από τα σπίτια τους κατοίκους της οδού Αλφειού.

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα ΙΧ κόκκινου χρώματος που επιχείρησε να «μπει» στην Αλφειού συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ μαύρου χρώματος που ερχόταν από Πύργο.

Από την πρόσκρουση, το δεύτερο ΙΧ βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο αφού προσέκρουσε και σε στύλο στάσης του ΚΤΕΛ.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε – για προληπτικούς, κυρίως, λόγους- στο νοσοκομείο του Πύργου.

