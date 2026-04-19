Ζαχάρω: Έκρυβε κοκαΐνη σε παλιό πλυντήριο

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στον εξωτερικό χώρο της οικίας του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια ασυνήθιστη κρύπτη. Συγκεκριμένα, μέσα σε κάδο παλαιού πλυντηρίου, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη μια συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, συνολικού βάρους 10,3 γραμμαρίων.

