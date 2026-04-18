Ηλεία: Συλλήψεις σε Αμαλιάδα και Κρέστενα για ναρκωτικά και ύποπτο πλαστό δίπλωμα

Δύο ξεχωριστές συλλήψεις πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στην Ηλεία, σε περιστατικά που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τη δεύτερη υπόθεση να συνδέεται και με ενδείξεις πλαστογραφίας.

Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της 16ης Απριλίου στην Αμαλιάδα, όπου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη 17χρονου αλλοδαπού, έπειτα από έλεγχο που του έγινε. Στην κατοχή του βρέθηκε πλαστικός τρίφτης κάνναβης, μέσα στον οποίο υπήρχαν υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Κατά τον ίδιο έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι ο ανήλικος δεν διέθετε τα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα, στοιχείο που προστέθηκε στη συνολική εικόνα της υπόθεσης και οδήγησε στη σύλληψή του.

Ύποπτο δίπλωμα σε έλεγχο στα Κρέστενα

Η δεύτερη σύλληψη έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα Κρέστενα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο ημεδαπό άνδρα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο και τους επέδειξε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Από την εξέταση του εγγράφου προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν ήταν κανονικά καταχωρημένο, ενώ παράλληλα σε αυτό αναγραφόταν διαφορετική υπηρεσία έκδοσης. Τα στοιχεία αυτά κινητοποίησαν τις Αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για το σκέλος που αφορά την πλαστογραφία.

Οι δύο αυτές υποθέσεις, αν και διαφορετικές ως προς το αντικείμενό τους, δείχνουν τη συνέχιση των στοχευμένων ελέγχων των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ηλεία, τόσο σε ζητήματα παραβατικότητας που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες όσο και σε ελέγχους οδηγών και εγγράφων.

