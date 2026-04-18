Πάτρα: Έκρυψε ρούχο στην τσάντα και πήγε στα δοκιμαστήρια για να φύγει χωρίς να πληρώσει

Στη σύλληψη γυναίκας για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, μετά από περιστατικό σε κατάστημα ενδυμάτων. Η υπεύθυνη αντιλήφθηκε την κίνησή της και την ακινητοποίησε πριν προλάβει να φύγει με το είδος που είχε βάλει στην τσάντα της.

18 Απρ. 2026 12:24
Pelop News

Συνελήφθη το απόγευμα της 17ης Απριλίου στην Πάτρα μία ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε σε κατάστημα ενδυμάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, η γυναίκα μπήκε στο κατάστημα και αφαίρεσε από τις προθήκες ένα ένδυμα αξίας 21,90 ευρώ, το οποίο φέρεται να έκρυψε μέσα στην προσωπική της τσάντα. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τα δοκιμαστήρια, προσποιούμενη ότι ήθελε να δοκιμάσει το είδος, σε μια προσπάθεια να μην κινήσει υποψίες και να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει.

Ωστόσο, η κίνησή της έγινε αντιληπτή από την υπεύθυνη του καταστήματος, η οποία αντέδρασε άμεσα, την ακινητοποίησε και ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι την παρέλαβαν και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της να αφορά κλοπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ