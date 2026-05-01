Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο - Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
01 Μάι. 2026 18:42
Pelop News

Βαρύ είναι το πένθος στα Μακρίσια της Ηλείας, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρέτισαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των συμμαθητών του άτυχου παιδιού, οι οποίοι, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας πολύχρωμα τριαντάφυλλα, βρέθηκαν στην εκκλησία για να αποχαιρετίσουν τον φίλο τους για τελευταία φορά.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε πολύ σοβαρά τραύματα.

