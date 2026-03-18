Ηλεκτρικά οχήματα και πετρέλαιο: Πόσα βαρέλια εξοικονομήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο

Ο παγκόσμιος στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων επέτρεψε να αποφευχθεί κατανάλωση περίπου 1,7 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου την ημέρα το 2025, έναντι 1,3 εκατομμυρίου το 2024, σύμφωνα με νέα ανάλυση της ενεργειακής δεξαμενής σκέψης Ember. Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και περιλαμβάνει τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά όσο και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα.

Σύμφωνα με την Ember, κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι ανεβάζει τον καθαρό παγκόσμιο λογαριασμό εισαγωγών πετρελαίου κατά περίπου 160 δισ. δολάρια τον χρόνο. Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι ο ευρύτερος εξηλεκτρισμός των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να περιορίσει τις παγκόσμιες εισαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά περίπου ένα τρίτο, οδηγώντας σε εξοικονόμηση της τάξης των 600 δισ. δολαρίων ετησίως.

Η Κίνα, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούν ήδη περίπου στο 50% των νέων πωλήσεων, εκτιμάται ότι εξοικονόμησε πάνω από 28 δισ. δολάρια σε εισαγωγές πετρελαίου, με βάση σενάριο τιμής στα 80 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας, φέρεται να εξοικονόμησε περίπου 8 δισ. δολάρια.

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια περίοδο που η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αναστατώσει την αγορά πετρελαίου. Η Ember επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση πετρελαίου από τα ηλεκτρικά οχήματα το 2025 ισοδυναμεί περίπου με το 70% των εξαγωγών του Ιράν, υπογραμμίζοντας το πόσο κρίσιμη μπορεί να αποδειχθεί η ηλεκτροκίνηση για τη μείωση της ενεργειακής ευαλωτότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Transport & Environment (T&E) τονίζει ότι τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο εκτεθειμένα στις αυξήσεις τιμών από ό,τι τα ηλεκτρικά. Σύμφωνα με τη δική της ανάλυση, αν η βενζίνη παραμείνει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, το μέσο μηνιαίο κόστος καυσίμου μπορεί να φτάσει τα 142 ευρώ, από 104 ευρώ πριν από την τελευταία κρίση. Για την ίδια απόσταση, η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος υπολογίζεται στα 65 ευρώ τον μήνα, δηλαδή κατά περίπου 77 ευρώ λιγότερα. Σε ετήσια βάση, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 924 ευρώ.

Η T&E αναφέρει ακόμη ότι τα περίπου 8 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν ήδη στην ΕΕ επέτρεψαν το 2025 εξοικονόμηση περίπου 2,9 δισ. ευρώ σε εισαγωγές πετρελαίου. Παράλληλα, εκτιμά ότι μια πιο επιθετική ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ της ηλεκτροκίνησης θα μπορούσε να μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 45 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2035, σε σύγκριση με ένα σενάριο χαλάρωσης των στόχων για τις εκπομπές CO2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



