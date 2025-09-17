Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέες αυξήσεις τον Οκτώβριο

Ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

17 Σεπ. 2025 10:53
Pelop News

Ανοδικές τάσεις παρατηρούνται στην ηλεκτρική ενέργεια, μετά τη μικρή υποχώρηση του Αυγούστου που είχε οδηγήσει στα χαμηλότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των πρώτων εβδομάδων του μήνα, η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος διαμορφώνεται πλέον στα 107,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 73,5 ευρώ που ήταν η μέση τιμή τον Αύγουστο.

Η τάση αυτή, αν συνεχιστεί, αναμένεται να επηρεάσει τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, ενώ η πορεία των τιμών θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες. Οι διακυμάνσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζονται σημαντικά από τις διεθνείς εξελίξεις, γεγονός που οδηγεί πολλούς καταναλωτές να επιλέγουν σταθερά τιμολόγια για καλύτερο έλεγχο των δαπανών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στο πρώτο πεντάμηνο του 2025 περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν επιλέξει μπλε τιμολόγια, αυξημένα κατά 500 χιλιάδες σε σχέση με το 2024. Τα πράσινα τιμολόγια μειώθηκαν σε 3,9 εκατομμύρια από 4,3 εκατομμύρια, ενώ τα κίτρινα περιορίστηκαν σε 801.086 από 836.838.

Η αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών οδηγεί τους παρόχους στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στα σχέδια περιλαμβάνονται σταθερές μηνιαίες χρεώσεις, ευέλικτα τιμολόγια που δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, καθώς και κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης. Οι νέες επιλογές δύνανται να προσφέρουν τιμές προμήθειας ανά κιλοβατώρα σταθερές για εξάμηνο ή ακόμη και ένα έτος, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στον προϋπολογισμό τους.

 
