Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο: Εμπλοκή για το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, αναβάλεται για το 2026

Τεχνικά προβλήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ καθυστερούν την υλοποίηση του ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα αντικαθιστά τα ξεχωριστά πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η λειτουργία του μετατίθεται για το 2026, εντείνοντας την πολυπλοκότητα των συναλλαγών και την ταλαιπωρία για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η καθυστέρηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη μετάθεση της καθολικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού τιμολογίου και της επέκτασης του ψηφιακού πελατολογίου, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα συστήματα ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ δεν είναι ακόμη συμβατά, καθιστώντας αδύνατη την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για την έκδοση ενός κοινού εγγράφου.

Ενιαίο Πιστοποιητικό

Το ενιαίο πιστοποιητικό ορίζεται από τον νόμο 4934/2022 και προβλεπόταν να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2024, μετατιθέμενο αρχικά για το 2025. Τώρα, η εφαρμογή του αναμένεται το 2026, εκτός αν προκύψουν νέες καθυστερήσεις.

Θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), συγκεντρώνοντας αυτόματα δεδομένα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Το έγγραφο θα ισχύει για όλες τις νόμιμες χρήσεις, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έως δικαστικές αρχές, και θα απαιτεί απουσία ληξιπρόθεσμων οφειλών και στους δύο οργανισμούς.

Σε περίπτωση οφειλών, η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα, μέχρι ρύθμισης ή εξόφλησης των χρεών. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 160 δισ. ευρώ (111,6 δισ. ευρώ προς την Εφορία και 50 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ), καθιστώντας κρίσιμο εργαλείο για την εύρεση λύσεων.

Σύνδεση με το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

Η αναβολή του ενιαίου πιστοποιητικού επηρεάζει και την επέκταση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, η οποία μετατίθεται για το 2026. Η υποχρεωτική χρήση του σε όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, με περίοδο μετάβασης έως 31 Μαρτίου 2026, επιτρέποντας παράλληλη χρήση λογιστικών προγραμμάτων.

Επιχειρήσεις που υιοθετήσουν το σύστημα νωρίτερα (έως 1 Δεκεμβρίου 2025) θα επωφεληθούν από κίνητρα, όπως μειωμένα πρόστιμα και απλοποιημένες διαδικασίες. Παράλληλα, επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών έως το τέλος του 2026.

Αυτές οι εξελίξεις, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, αποσκοπούν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων, αλλά υπογραμμίζουν τις προκλήσεις στην ψηφιακή διακυβέρνηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



