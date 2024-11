Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Η γεύση που απειλεί περισσότερο τους πνεύμονες

Με την πάροδο των ετών, το… “κλασσικό” τσιγάρο υπάρχει ωστόσο έχουν δημιουργηθεί νέες μορφές του, όπως το άτμισμα (ηλεκτρονικό τσιγάρο), όπου και χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα πολλών πολλών ανθρώπων γύρω μας.

Ωστόσο, αυτές οι μορφές καπνίσματος απολαμβάνουν τη φήμη πιο «αθώων» συνηθειών, κάτι που ενθαρρύνει όχι μόνο τους καπνιστές, αλλά και τους μη καπνιστές να κάνουν χρήση αυτών των προϊόντων.

Όπως αναφέρει το ygeiamou.gr, η ταχεία εξάπλωση αυτής της συνήθειας έχει ενισχύσει τον προβληματισμό των ειδικών σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Πολλά έχουν ειπωθεί για τους πιθανούς κινδύνους και μια καναδική έρευνα ήρθε να προσθέσει πληροφορία, κάνοντας μια σημαντική διαπίστωση: Μια συγκεκριμένη γεύση φαίνεται περισσότερο «ένοχη» για την υγεία των πνευμόνων από άλλες: Ο λόγος για το μούρο, που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, συσχετίζεται με μεγαλύτερη εξασθένιση της λειτουργίας των πνευμόνων. Τα νέα ερευνητικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Η μελέτη δείχνει, ειδικότερα, ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με γεύση μούρων αποδυναμώνουν τη φυσική άμυνα των πνευμόνων, καθιστώντας δυσκολότερη την καταπολέμηση των επικίνδυνων μικροβίων από τον οργανισμό. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο McGill, διεξήγαγε μελέτη σε ποντίκια που εκτέθηκαν σε ατμούς ηλεκτρονικού τσιγάρου με και χωρίς άρωμα. Χρησιμοποίησαν τεχνικές απεικόνισης, για να παρατηρήσουν πώς το άτμισμα επηρέασε τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος των πνευμόνων.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η εισπνοή ατμού με άρωμα μούρων παρενέβαινε στη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, γνωστών ως κυψελιδικά μακροφάγα. Τα κύτταρα αυτά παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία των πνευμόνων, εντοπίζοντας και απομακρύνοντας τα επιβλαβή σωματίδια. Ωστόσο, η έκθεση στον ατμό με αυτό το άρωμα φάνηκε να διαταράσσει τα φυσιολογικά μονοπάτια που χρησιμοποιούν αυτά τα κύτταρα για να περιηγηθούν στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να μοιάζουν ανίκανα να καταπολεμήσουν τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Αυτή η μειωμένη ανοσολογική απόκριση είχε σοβαρές συνέπειες, ιδίως όταν τα ποντίκια εκτέθηκαν στο βακτήριο Pseudomonas aeruginosa, που συνδέεται με την πρόκληση λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η εξασθενημένη ανοσολογική άμυνα οδήγησε σε χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης των ποντικών, εύρημα που αναδεικνύει εκ νέου τους πιθανούς κινδύνους των αρωματισμένων ηλεκτρονικών τσιγάρων.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τους τύπους των αρωμάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα. Ορισμένες μπορεί να έχουν βλαβερές συνέπειες», δήλωσε η δρ. Ajitha Thanabalasuriar, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακολογίας & Θεραπευτικής στο Πανεπιστήμιο McGill. «Ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα προϊόντα ατμίσματος διατίθενται στο εμπόριο -η πολύχρωμη συσκευασία και τα φιλικά προς τα παιδιά σχέδια- τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για το νεανικό κοινό κι αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τις μελλοντικές γενιές».

Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Οι ερευνητές εργάζονται τώρα για να εντοπίσουν ποιες χημικές ενώσεις είναι αυτές που προκαλούν τη βλάβη στα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί εάν παρόμοιες επιδράσεις εμφανίζονται στους ανθρώπους και να διερευνηθούν οι ευρύτερες επιπτώσεις του ατμίσματος με άρωμα στην υγεία των πνευμόνων.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, ένα πράγμα είναι σαφές: Δεν είναι όλες οι γεύσεις ηλεκτρονικού τσιγάρου εξίσου βλαβερές. Το άτμισμα με γεύση μούρων ίσως δεν αποτελεί καλή επιλογή για τους πνεύμονες.

