Ηλιακό νέφος κατευθύνεται στη Γη – Τι κίνδυνος υπάρχει

Ένα μεγάλο νέφος φορτισμένων σωματιδίων και μαγνητικών πεδίων, που εκτοξεύτηκε από τον Ήλιο στις 6 Μαρτίου 2026, αναμένεται να φτάσει σήμερα κοντά στη Γη. Το φαινόμενο προκλήθηκε από στεμματική εκτίναξη μάζας (Coronal Mass Ejection – CME), όταν εξερράγη ένα μαγνητικό «νήμα» πλάσματος στην ηλιακή επιφάνεια.

Οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας αποτελούν από τα πιο ισχυρά ηλιακά φαινόμενα, με τον Ήλιο να εκτοξεύει δισεκατομμύρια τόνους πλάσματος σε ταχύτητες εκατομμυρίων χιλιομέτρων ανά ώρα. Όταν αυτά τα νέφη κατευθύνονται προς τη Γη, αλληλεπιδρούν με τη μαγνητόσφαιρα – τη μαγνητική «ασπίδα» του πλανήτη – και μπορούν να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Στην παρούσα περίπτωση, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νέφος θα περάσει εφαπτομενικά («πλάγιο χτύπημα»), με αποτέλεσμα η επίδραση να είναι οριακή. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1 – το χαμηλότερο επίπεδο στην πενταβάθμια κλίμακα (G1 έως G5).

Πιθανές επιπτώσεις

Μικρές διακυμάνσεις στην τάση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως σε περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους.

Ελαφρές διαταραχές σε ορισμένους δορυφόρους (κυρίως σε τροχιές υψηλού υψομέτρου).

Εντονότερα και πιο ορατά πολικά σέλας (Aurora Borealis και Aurora Australis) σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη από το συνηθισμένο, με πιθανότητα να γίνουν ορατά και σε μεσαία πλάτη.

Δεν αναμένονται σημαντικές διακοπές ρεύματος, βλάβες σε δορυφορικά συστήματα ή άλλες σοβαρές επιπτώσεις, καθώς η ένταση παραμένει χαμηλή και η κατεύθυνση εφαπτομενική.

