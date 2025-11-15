Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου έσκαβε τον λάκκο» – Οι βαριές καταγγελίες κατά της Έλενας Χριστοπούλου για πλαστογραφία και υπεξαίρεση

Η δικαστική σύγκρουση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου παίρνει νέα τροπή, καθώς έρχονται στο φως στοιχεία από την αγωγή και τη μήνυση που έχει καταθέσει η παρουσιάστρια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποστηρίζει πως η πρώην συνεργάτις και στενή φίλη της παραποίησε υπογραφές σε συμβόλαια συνολικού ύψους 221.960 ευρώ και προχώρησε σε υπεξαίρεση χρημάτων που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, η Παπαγεωργίου περιγράφει την πρώην μάνατζέρ της ως άτομο που «υπέσκαπτε την επαγγελματική της πρόοδο και την προσωπική της σταθερότητα», σημειώνοντας πως ένιωσε «να της σκάβει τον λάκκο».

Στα δικόγραφα που έχουν κατατεθεί, αναφέρεται ότι συμβάσεις που φέρονται να έχουν υπογραφεί από την ίδια είναι πλαστές, ενώ δικαστικός γραφολόγος φέρεται να έχει επιβεβαιώσει τη νόθευση των υπογραφών. Παράλληλα, γίνεται λόγος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς και άρνηση προσκόμισης των πρωτότυπων εγγράφων στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η Παπαγεωργίου αναφέρει ότι τα γεγονότα αυτά της προκάλεσαν βαθιά ψυχική και επαγγελματική κατάρρευση, δηλώνοντας:

«Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας. Βρέθηκα ανήμπορη μπροστά σε μια οικονομική πλεκτάνη που γκρέμισε την εμπιστοσύνη μου σε ανθρώπους του επαγγελματικού και προσωπικού μου κύκλου».

Η παρουσιάστρια χαρακτηρίζει την πρώην συνεργάτιδά της ως «δεύτερη μητέρα» και δηλώνει ότι η απόλυτη εμπιστοσύνη που της έδειξε υπήρξε «το εφαλτήριο της εξαπάτησής» της.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα τα δικαστήρια αλλά και τη δημοσιότητα, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές επαγγελματικές ρήξεις στον χώρο της showbiz των τελευταίων ετών.

