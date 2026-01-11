Ίλιον: Εξαφάνιση 59χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του άνδρα, ο Μόδεστος Κατσαρός, 59 ετών, αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου από το Ίλιον Αττικής.

11 Ιαν. 2026 19:13
Pelop News

Αγωνία για την εξαφάνιση ενός 59χρονου στο Ίλιον. Τελευταία φορά είδαν τον μεσήλικα σε δάσος στην περιοχή του Καματερού, όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μόδεστου Κατσαρού και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για να διαθέσει φωτογραφία του αγνοούμενου.

Τελευταία φορά εθεάθη στο Καματερό Αττικής σε δασική περιοχή.

Ο Μόδεστος Κατσαρός έχει ύψος 1,80 μ., έχει βάρος 110 κιλά, έχει γκρίζα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε δεν γνωρίζουμε τι φορούσε. Οδηγούσε ένα Punto Fiat χρώματος γκρι.

Η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», σε συνεργασία με 6 άτομα της ΕΟΔ (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), 2 άτομα από την Ομάδα ΔΕΛΤΑ, 2 άτομα από την ομάδα ΟΔΙΚ (Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων) και εθελοντές, κινητοποιήθηκε άμεσα στο πεδίο, χάρις στην πολύτιμη συμβολή της Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος και των όμορων αστυνομικών τμημάτων που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

