Ηλιούπολη: Φωτιά σε καφετέρια – Ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος

Φωτιά σε κατάστημα εστίασης (καφέ-σνακ) στην Ηλιούπολη εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος – βρίσκεται επί της οδού Μαρίνου Αντύπα- και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης σε πάνω ορόφους (κατοικίες) και διπλανά κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο και σύντομα ξεκίνησε η κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές φθορές.

