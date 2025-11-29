Ηλιούπολη – Καλαμάτα 0-3: Νέα νίκη για τους πρωτοπόρους στην Super League 2

Η Καλαμάτα κέρδισε 3-0 την Ηλιούπολη εκτός έδρας με πρωταγωνιστή τον Παμλίδη και έφτασε τους 32 βαθμούς στη βαθμολογία του ομίλου της στη Super League 2.

Ο Παμλίδης άνοιξε το σκορ στο 25′ ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι. Έκανε και το 2-0 για την Καλαμάτα στο 34′, κάνοντας εύκολο το πέρασμα της ομάδας από την έδρα της Ηλιούπολης. Ο Μάντζης στο 85′ έγραψε το τελικό 3-0 για τους φιλοξενούμενους με κοντινή κεφαλιά.

Η εμφάνιση της «Μαύρης Θύελλας» ήταν επιβλητική στην έδρα της αθηναϊκής ομάδας και θα μπορούσε να έχει βρει και περισσότερα τέρματα στην αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League 2

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έχει 32 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Πανιώνιο να έχει 24, αλλά με δύο παιχνίδια λιγότερα από την Καλαμάτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



